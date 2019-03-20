Футбол
Александер-Арнольд получил травмуSoccer.ru вчера в 14:38
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил травму спины. 20-летний англичанин получил повреждение в расположении сборной Англии, которая готовится к матчам против Чехии и Черногории в рамках отбора к Евро-2020.
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Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
Матч ТВвчера в 15:28
Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 15:28
Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах квалификации Евро-2020
Советский спортвчера в 14:32
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Политика
Грудинину не разрешили стать депутатом Госдумы
Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:18
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Эксперты подчеркивают, что уже на протяжении трех лет продажи автомобилей с автоматической коробкой передач значительно превышают продажу машин с механической трансмиссией, на долю которых за прошедший год пришлось лишь 43,7% от общего объема рынка.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Смартфоны Nokia передавали данные пользователей в Китай
Власти Финляндии начали расследование в связи с возможным нарушением правил безопасности персональных данных пользователей смартфонов Nokia, информацию о которых гаджеты автоматически отправляли в Китай, пишет NRK.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек
Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты
Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.
Обновлено в 14:00
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Финансы
Минфин изменил формат «народных» облигаций
Министерство финансов намерено во втором квартале 2019 года начать размещение «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ-н) в новом формате, об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 12:06
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Спорт
Энберт: цели остаются прежними — стать лучшими в мире, мы можем это
Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, прокомментировал прогресс в катании, который позволил им стать третьими на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин провел переговоры с Назарбаевым и Токаевым
Обновлено в 06:30
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit
ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.
Обновлено в 15:10
Технологии
В МГУ запустили «Атлас флоры России»
Обновлено в 07:50
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.
Обновлено в 10:52
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06