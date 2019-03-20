Футбол
Александер-Арнольд получил травмуSoccer.ru вчера в 14:38
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил травму спины. 20-летний англичанин получил повреждение в расположении сборной Англии, которая готовится к матчам против Чехии и Черногории в рамках отбора к Евро-2020.
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Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах квалификации Евро-2020
Советский спортвчера в 14:32
Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 15:28
Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
Матч ТВвчера в 15:28
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Армия и оружие
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В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
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Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным
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Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
В пояснительной записке подчеркивается, что уже многие страны мира ввели запрет на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.
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Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
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Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
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Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
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Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
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Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
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Парламентарии КНДР приедут в Россию
Глава группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом КНДР Олег Мельниченко по итогам визита в Пхеньян сообщил, что северокорейские парламентарии совершат визит в Россию до конца года.
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Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
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Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
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В России возобновляются продажи Ravon
В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено в 19:10
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Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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МВД сократило список опасных пород собак
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Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
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Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
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Модернизацию транспортной модели Самары и вопросы переименования остановок обсудили на Общественном совете
Сегодня состоялось второе заседание Общественного совета при Департаменте транспорта Администрации Самары - консультативного органа, созданного по поручению главы муниципалитета Елены Лапушкиной.
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