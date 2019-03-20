Футбол

Александер-Арнольд получил травмуSoccer.ru 20 марта в 14:38

Англия — Чехия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Уэмбли»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил травму спины. 20-летний англичанин получил повреждение в расположении сборной Англии, которая готовится к матчам против Чехии и Черногории в рамках отбора к Евро-2020.
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