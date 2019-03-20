Футбол
Александер-Арнольд получил травмуSoccer.ru 20 марта в 14:38
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил травму спины. 20-летний англичанин получил повреждение в расположении сборной Англии, которая готовится к матчам против Чехии и Черногории в рамках отбора к Евро-2020.
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Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
Матч ТВ20 марта в 15:28
Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах квалификации Евро-2020
Советский спорт20 марта в 14:32
Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
Sportbox.RU20 марта в 15:28
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
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