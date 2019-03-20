Футбол
Александер-Арнольд покинул расположение сборной Англии из-за травмыЧемпионат вчера в 14:34
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинул расположение сборной Англии из-за травмы, сообщается на официальном матче Футбольной ассоциации Англии. Напомним, защитник мерсисайдцев травмировал спину в матче английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:2) и был заменён на 86-й минуте.
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Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
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