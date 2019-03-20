Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии из-за травмы спиныSport24.ru 14:12

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не поможет сборной Англии в матчах отборочного цикла Евро-2020 против Чехии и Черногории. Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 20-летний футболист покинул расположение национальной команды в связи с травмой спины.

Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии из-за травмы спины

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