Александер-Арнольд и Шакири вернулись в общую группу «Ливерпуля»РИА Новости 10:05

Защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Джердан Шакири приступили к тренировкам в общей группе футболистов "Ливерпуля", сообщается на сайте английской команды.

Александер-Арнольд и Шакири вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Политика Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Политика Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.

Футбол Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира "Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.

Политика В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300 Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Происшествия Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".

Политика Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Политика Кучма назвал политику на Украине «путем в никуда» Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о разделении политических сил в стране на две части, одна из которых задает «путь в никуда».

Армия и оружие Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".

Политика В Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита газа через Украину.

Футбол Моуринью может возглавить «Баварию» Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".

Политика Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Политика Коломойский назвал организатора провокации в Черном море Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.

Армия и оружие Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".

Происшествия Шестилетний мальчик в Польше спас выпавшего из окна ребенка Шестилетний мальчик из польского города Чеховице-Дзедзице спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка.

Политика Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.