Футбол

Александер-Арнольд и Шакири вернулись в общую группу «Ливерпуля»РИА Новости 10:05

Защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Джердан Шакири приступили к тренировкам в общей группе футболистов "Ливерпуля", сообщается на сайте английской команды.
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Александер-Арнольд и Шакири вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Soccer.ru12:39

Александр-Арнолд и Шачири вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс10:15

Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Матч ТВ10:52

Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Sportbox.RU10:52

Шакири и Александер-Арнолд вернулись в общую группу «Ливерпуля»

Советский спорт10:10

Александер-Арнольд и Шакири вернулись в общую группу «Ливерпуля»

РИА Новости10:05

Шакири и Александер-Арнольд вернулись к тренировкам в общей группе

LiveSport.ru10:46
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