Футбол
Александер-Арнольд и Шакири вернулись в общую группу «Ливерпуля»РИА Новости 10:05
Защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Джердан Шакири приступили к тренировкам в общей группе футболистов "Ливерпуля", сообщается на сайте английской команды.
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Политика
Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине
Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика
Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной
Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено в 12:15
Футбол
Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира
"Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.
Обновлено в 12:34
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Обновлено в 15:09
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика
Кучма назвал политику на Украине «путем в никуда»
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о разделении политических сил в стране на две части, одна из которых задает «путь в никуда».
Обновлено в 12:17
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика
В Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала короткую стрижку
Обновлено в 11:44
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Политика
Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".
Обновлено в 15:00
Происшествия
Шестилетний мальчик в Польше спас выпавшего из окна ребенка
Шестилетний мальчик из польского города Чеховице-Дзедзице спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора
Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Баскетбол
Прохоров может продать арену «Бруклина»
Обновлено в 05:50
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Спорт
Опубликовано фото страшного ожога Загитовой
Обновлено в 06:11
Энергетика
Новак сообщил о планах зафиксировать предложения по рынку топлива
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассчитывает, что на следующей неделе удастся окончательно зафиксировать с нефтяными компаниями договоренности по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено в 05:13