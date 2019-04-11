Алекс Сандро: «„Ювентус“ забил в гостях – это хороший результат»Sports.ru 04:15

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).

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