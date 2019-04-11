Футбол

Алекс Сандро: «„Ювентус“ забил в гостях – это хороший результат»Sports.ru 04:15

Аякс — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Николас Тальяфико
41′
45′
Криштиану Роналду
Давид Нерес
46′
Френки Де Йонг
55′
60′
Марио Манджукич
Дуглас Коста
Лассе Шёне
71′
75′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
75′
83′
Миралем Пьянич
90′+3′
Федерико Бернардески
Сами Хедира
Юрген Эккеленкамп
90′+4′
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мыслями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:1).
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