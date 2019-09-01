Футбол
Газета.RuАлекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Московский футбольный клуб "Спартак" подписал трудовое соглашение с полузащитником Алексом Кралом, который выступал за чешскую "Славию". Как сообщает пресс-служба "Славии", "Спартак" приобрел 21-летнего чешского хавбека за €12 млн. Крал выступал за "Славию" с 2019 года.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
Происшествия
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru 11:18
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Политика
Зеленский назвал главное достижение на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем главном достижении за 100 дней нахождения на посту.
Реальное время 08:38
Экономика
Швеция введет налог из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.
Вести.Ru 11:47
Происшествия
Убийца прохожего под Лионом перед нападением разговаривал сам с собой
По словам свидетелей, на которых ссылается канал, перед нападением преступник вел себя странно, разговаривал сам с собой.
Интерфакс 06:43
Армия и оружие
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
RT на русском 11:56
Происшествия
Компьютерный сбой привел к задержкам авиарейсов по всей Франции
Произошёл сбой в системе представления планов полетов. Время задержек составило до полутора часов.
Вести ФМ 09:31
Происшествия
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в Германии
Аргументы и Факты вчера в 21:38
Теннис
Барти не смогла выйти в четвертьфинал US Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
РИА Новости 12:46
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Футбол
Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Политика
На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина
Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
Эхо Москвы 10:30
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Происшествия
Протодиакона Кураева госпитализировали в Москве
В Москве госпитализирован религиозный деятель Андрей Кураев.
Известия 12:43
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Авто
Новая Lada 4x4 получит французскую платформу
Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня 08:26
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Интернет
Появилась возможность переустановки системы из облака в Windows 10
В Windows 10, а именно в версии Insider Preview появилась возможность перестановки системы из облака по Сети.
OAnews 09:00
Кино
Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»
Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз.
News.ru вчера в 11:04