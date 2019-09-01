Московский футбольный клуб "Спартак" подписал трудовое соглашение с полузащитником Алексом Кралом, который выступал за чешскую "Славию". Как сообщает пресс-служба "Славии", "Спартак" приобрел 21-летнего чешского хавбека за €12 млн. Крал выступал за "Славию" с 2019 года.

Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

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