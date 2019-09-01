Футбол

RT на русскомRT на русскомНовичок «Спартака» Крал поблагодарил московский клуб за доверие

Чешский полузащитник Алекс Крал, накануне подписавший пятилетний контракт с российским футбольным клубом «Спартак», поблагодарил руководство красно-белых за оказанное ему доверие.
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