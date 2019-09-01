Футбол
RT на русскомНовичок «Спартака» Крал поблагодарил московский клуб за доверие
Чешский полузащитник Алекс Крал, накануне подписавший пятилетний контракт с российским футбольным клубом «Спартак», поблагодарил руководство красно-белых за оказанное ему доверие.
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Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Шоу-бизнес
Россияне молятся за сдавшего позиции Бориса Корчевникова
В последнее время ведущий Борис Корчевников сильно изменился. Его внешние перемены все чаще вызывают беспокойство у верных фанатов.
Дни.ру 05:09
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
Российская газета 08:01
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Общество
Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода
Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.
Телепрограмма 11:28
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.
RT на русском 13:56
Происшествия
Напавший на людей около Лиона слышал голоса
Прокурор Лиона Николя Жаке заявил, что напавший на людей иммигрант из Афганистана употреблял наркотики и якобы слышал голоса, приказавшие ему убивать,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:36
Космос
У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну
МИР 24 30 августа в 05:03
Армия и оружие
В Афганистане погиб мэр города Файзабад
На этой неделе власти Афганистана объявили о начале в Бадахшане масштабной военной операции против талибов.
Эхо Москвы 13:00
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
Телепрограмма 10:48
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK вчера в 11:59
Футбол
Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Как сообщает Record, в воскресенье 33-летний футболист прибыл в Краснодар.
Евро-футбол.ру 11:18
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Общество
Елизавета II подшутила над американскими туристами
Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
Газета.Ru 11:56
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Здоровье
Бананы оказывают благоприятное влияние на организм
Уже много лет бананы являются доступным продуктом для россиян.
Live24 07:08
Футбол
«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 13:23
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
Гол Гогуа в дебютном матче принес ЦСКА победу над «Арсеналом»
Завершился матч восьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2). Гости победили благодаря голу защитника Седрика Гогуа на 74 минуте.
Бомбардир.ру 11:57
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:20
Шоу-бизнес
Дочь Тимати встретила День знаний в салоне красоты
Пятилетняя девочка встретила День знаний, который по всей России отмечается 1 сентября, в салоне красоты.
Телепрограмма 04:01
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM вчера в 05:14
Культура
Детское шоу "Спокойной ночи, малыши!" празднует юбилей
Первый эпизод детского вечернего шоу "Спокойной ночи, малыши!" вышел 1 сентября 1964 года на Второй программе Центрального телевидения СССР.
Газета.Ru 11:32
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19