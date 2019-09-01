Московский футбольный клуб "Спартак" подписал трудовое соглашение с полузащитником Алексом Кралом, который выступал за чешскую "Славию". Как сообщает пресс-служба "Славии", "Спартак" приобрел 21-летнего чешского хавбека за €12 млн. Крал выступал за "Славию" с 2019 года.

Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

Кино «Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Игры В Warframe добавили возможность играть на гитаре Недавнее обновление Saint of Altra ввело в Warframe местную гитару под названием Шазин.

Происшествия Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.

Экономика Алтынбанк вносит изменения в тарифы по дебетовым картам Со 2 сентября 2019 года вступают в силу изменения по картам Алтынбанка.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Наука Предполагаемого создателя биткоина оштрафовали на $4 млрд Ожидалось, что этот случай прольет свет на то, является ли Райт действительно тем самым Сатоши Накамото, анонимным создателем биткойна - в чем сомневаются многие в сообществе криптовалют.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.

Общество Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.

Общество Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.

Игры Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.

Наука Ученым не удалось свести гомосексуальность к генам Генетически удалось связать только до 25% всех случаев, что не позволяет говорить о гомосексуальности как о целиком и полностью наследственно-генетическом отклонении.

Футбол Как «Спартак» проиграл «Зениту» «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».