Футбол
Алекс Фергюсон вернется в «Манчестер Юнайтед»
Алекс Фергюсон вернется в «Манчестер Юнайтед»Lenta.ru13:11
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вернется в команду, чтобы консультировать исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Lenta.ru13:11
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Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 01:17
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 13:41
Политика
Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено в 12:19
Политика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Общество
Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника
Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 05:13
Политика
Как проходит укладка труб «Северного потока — 2»
«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии», — говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Трамп рассказал о готовности Саудовской Аравии помочь Сирии
По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США.
Обновлено в 13:54
Политика
Трамп пожаловался, что перед Рождеством остался один в Белом доме
Президент США Дональд Трамп пожаловался в Twitter, что остался совсем один перед Рождеством в Белом доме, потому что ожидает заключения соглашения с Демократической партией по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:02
Космос
Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»
Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Политика
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Хоккей
СМИ: хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин подрались в раздевалке после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 12:27
Происшествия
Глава мордовской колонии уволен после сообщений о рабском труде женщин
Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей по итогам проверки сообщений о рабском труде осуждённых женщин.
Обновлено в 08:49
Политика
Дмитрий Медведев сменил главу Росстата
Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александра Суринова и назначил на этот пост главу департамента госуправления Минэкономики Павла Малкова.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Хабаровском крае трёхлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги
Трёхлетний ребёнок сумел самостоятельно выбраться из тайги в Хабаровском крае после гибели отца.
Обновлено в 02:11
Общество
Московский метрополитен выставит на продажу старые указатели
Демонтированные старые указатели из Московского метрополитена с 25 декабря будут выставлены на продажу.
Обновлено в 13:50
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя пловчиха
"Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался знакомый девушки – 16-летний местный житель", - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов
Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Ступени храма Вооруженных сил РФ отольют из трофейной техники вермахта
Ступени главного храма Вооруженных сил России отольют из трофейной техники Вермахта.
Обновлено в 11:25
Политика
Трамп назвал ФРС «единственной проблемой экономики» США
Президент США Дональд Трамп считает, что единственная проблема экономики страны — Федеральная резервная система (ФРС).
Обновлено в 13:04
Транспорт
Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости
Главный госавтоинспектор России Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км / ч.
Обновлено в 06:36
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 06:47
Происшествия
На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита
Обновлено в 08:04
Технологии
«Большая четверка» договорилась о создании единого оператора 5G
"Большая четверка" сотовых операторов достигла договоренности о совместном развитии сетей 5G в РФ, которое может предусматривать создание единого инфраструктурного оператора, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов по итогам заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
Обновлено в 13:06
Политика
В Киеве предрекли утрату документов об «украинском Крыме»
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа о том, что «Крым украинский».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Узники «тюрьмы для геев» в Чечне убиты выстрелами в голову
Двое жителей Чечни Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которые были задержаны в ходе кампании против чеченских гомосексуалов и отправлены в «секретную тюрьму для геев», найдены мертвыми 30 марта 2017 года с простреленными головами, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 11:30
Общество
Прокуратура выявила нарушения в поездке детей из Клинцов в Турцию
Нарушения требований российского законодательства при организации отдыха детей в Турции были выявлены по итогам проверки деятельности администрации города Клинцы, сообщили в прокуратуре Брянской области.
Обновлено в 12:33
Экономика
Максим Орешкин описал рост экономики в 2019 году
Рост ВВП России в 2019 году достигнет прогнозируемых 1,3 процента.
Обновлено в 07:00