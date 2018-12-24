Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вернется в команду, чтобы консультировать исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Политика Политика Арестованный украинский моряк передал письмо из СИЗО Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти упала сразу на 6,32% — фьючерс марки Brent с поставкой в феврале 2019 года стоит 50,42 доллара за баррель.

Политика Политика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Происшествия Происшествия Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.

Происшествия Происшествия В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию Злоумышленник, 16-летний житель города, задержан и помещен в изолятор. Погибшая являлась мастером спорта по плаванию.

Финансы Финансы Падение индексов Dow Jones и Nasdaq стало максимальным за 10 лет Недельное падение фондовых индексов Dow Jones и Nasdaq составило 6,9% и 8,4% соответственно.

Политика Политика В Киеве предрекли утрату документов об «украинском Крыме» Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа о том, что «Крым украинский».

Политика Политика Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.

Происшествия Происшествия В результате атаки в Кабуле погибли не менее 28 человек По меньшей мере 28 человек погибли, еще трое получили ранения в результате атаки боевиков у правительственного здания в Кабуле, сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.

Происшествия Происшествия Глава РАО прокомментировал сообщения о сделке Федотова со следствием Руководитель Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев считает попыткой манипуляции общественным мнением слухи о якобы заключенной экс-главой РАО Сергеем Федотовым сделке со следствием.

Политика Политика Трамп рассказал о готовности Саудовской Аравии помочь Сирии По словам Трампа, Саудовская Аравия согласилась помочь соседней стране вместо США.

Общество Общество На Сицилии проснулся вулкан Этна

Хоккей Хоккей Хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке после поражения в матче КХЛ «Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. После игры между хоккеистами уфимской команды произошел конфликт — как сообщает «СЭ», нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин подрались друг с другом в раздевалке.

Политика Политика Медведев сменил руководителя Росстата Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.

Происшествия Происшествия Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.

Происшествия Происшествия Бурейская ГЭС проработает 50 дней

Космос Космос Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе» Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае трёхлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги Трёхлетний ребёнок сумел самостоятельно выбраться из тайги в Хабаровском крае после гибели отца.

Происшествия Происшествия СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо.

Происшествия Происшествия В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов

Происшествия Происшествия Начальника колонии уволили после жалобы Толоконниковой на рабский труд Толоконникова и другие участницы панк-рок группы Pussy Riot попали в колонии после того, как в 2012 году несанкционированно устроили в основном помещении храма Христа Спасителя так называемый панк-молебен.

Футбол Футбол «Ты шутишь». Линекер по-русски троллит президента Трампа в Твиттере Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.

Политика Политика Трамп: нахожусь в Белом доме в полном одиночестве Президент США в своём Twitter рассказал, что находится в Белом доме и ждёт представителей Демократической партии, чтобы разрешить ситуацию с финансированием мер по обеспечению безопасности на границах.

Авто Авто «АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.

Происшествия Происшествия Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 281 В Индонезии продолжаются поиски пропавших без вести во время цунами. По последнимм данным, погиб 281 человек, пострадали свыше 1000.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Адвокат: жена Кержакова забрала их сына Милана Кержакова, супруга экс-футболиста сборной России Александра Кержакова, в понедельник забрала их полуторагодовалого сына, сообщил РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Александр Добровинский.

Политика Политика Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом Санта-Клаус, продолжающий свое ежегодное кругосветное путешествие, пролетел над Москвой и Петербургом, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Общество Общество Первый канал переходит на вещание для всех часовых поясов страны Первый канал в ночь с понедельника на вторник перейдет на вещание во всех 11 часовых поясах России - таким образом, все население страны будет охвачено адаптированным к местному времени поясным вещанием на постоянной основе, об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.