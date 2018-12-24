Футбол

Алекс Фергюсон вернется в «Манчестер Юнайтед»
Lenta.ru
13:11

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вернется в команду, чтобы консультировать исполняющего обязанности главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Lenta.ru13:11

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Фергюсон посоветовал «МЮ» Сульшера и станет консультантом клуба

Спорт-Экспресс14:00

СМИ: Фергюсон поспособствовал назначению Сульшера

Чемпионат00:48

СМИ: Фергюсон вернется в «Манчестер Юнайтед» в роли консультанта Сульшера

Матч ТВ10:08

The Sun: Фергюсон поспособствовал приходу Сульшера в «МЮ» и будет его консультировать

Eurosport.ru07:57

Фергюсон будет консультантом Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт06:52

Фергюсон будет консультировать Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru06:42

Фергюсон вернется к работе с «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru10:48
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Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
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