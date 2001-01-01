Футбол

Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака»News.ru 04:42

3 фото
Глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов рассказал о спонсорском сотрудничестве с московским футбольным клубом «Спартак». ЛУКОЙЛ не является владельцем «Спартака».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Алекперов считает нормальным, что «Спартак» не стал чемпионом

Спорт-Экспресс04:02

Алекперов: результаты «Спартака»? Никто не может быть каждый год чемпионом

Чемпионат04:22

Алекперов: «В „Лукойле“ довольны рекламным эффектом от „Спартака“»

Soccer.ru03:39

Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака»

News.ru04:42

Алекперов: в «Лукойле» довольны рекламным эффектом от спонсорства ФК «Спартак»

ТАСС03:28

Глава «Лукойла» прокомментировал результаты «Спартака»

Sport.ru05:14

Алекперов: «„Спартак“ в будущем обязан быть чемпионом»

Бомбардир.ру04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Хоккей

Лехтеря официально стал игроком СКА

В составе сборной Финляндии Йори Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.
Обновлено в 05:17
Политика

Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев стал мужественнее, изменив имидж

Сергея Лазарева тяжело назвать любителем экспериментов – артист уже несколько лет практически не меняет свой имидж.
Обновлено в 02:14
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии

Подорожает ли криптовалюта Grin. В июле в ее сети пройдет хардфорк

Первый хардфорк в сети криптовалюты Grin состоится на блоке 262,080, который будет добыт ориентировочно 17 июля 2019 года.
Обновлено в 05:07
Экономика

АФК «Система» может приобрести два фармзавода Marathon Group

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических заводов Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщила газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 10:37
Баскетбол

Томпсон может сыграть в четвертом матче с «Торонто»

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Екатеринбурге вскрыли машину шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева

Обновлено в 02:25
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика

Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР

Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика

Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды Украины

Обновлено в 00:07
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Политика

Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

В конце мая стало известно, что Renault согласился провести переговоры с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) насчет слияния двух компаний с равным составом дольщиков — 50:50.
Обновлено в 03:16
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Экономика

Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Рада снова отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины в очередной раз отказалась рассматривать законопроект, внесенный в парламент президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:24
Политика

Песков прокомментировал отставку губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по собственной просьбе.
Обновлено в 05:32
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика

Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля

Обновлено в 04:02
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Политика

Назарбаев рассказал о причинах отставки

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное