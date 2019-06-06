Футбол

Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака»News.ru 04:42

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Глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов рассказал о спонсорском сотрудничестве с московским футбольным клубом «Спартак». ЛУКОЙЛ не является владельцем «Спартака».
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