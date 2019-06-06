Футбол
Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака»News.ru 04:42
Глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов рассказал о спонсорском сотрудничестве с московским футбольным клубом «Спартак». ЛУКОЙЛ не является владельцем «Спартака».
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Общество
PR-директор опроверг информацию о подготовке Алибасова к операции
Информация о подготовке продюсера Бари Алибасова к операции не соответствует действительности.
Обновлено в 06:08
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Экономика
Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы.
Обновлено в 03:17
Наука
ФБР опубликовало «досье на снежного человека»
Сотрудники Федерального бюро расследований США опубликовали документы об изучении образцов "снежного человека".
Обновлено в 00:19
Происшествия
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео
Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Теннис
17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros
Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
Обновлено в 07:22
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
В российском населенном пункте наступила анархия
«В Майке ушел глава, сельсовет пустует, анархия», — рассказал изданию один из читателей.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»
Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными
Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.
Обновлено в 07:49
Экономика
ВТБ модернизирует промышленные предприятия Архангельской области
Банк ВТБ и правительство Архангельской области в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о совместной модернизации и инновационном развитии промышленных производств региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Обновлено в 05:49
Игры
На SteamDB появилась информация о новом DLC для Borderlands 2
По ранее поступавшей информации, сюжет Commander Lilith & The Fight For Sanctuary будет связывать вторую и третью часть Borderlands.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет
Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 08:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России отозвал с 6 июня лицензию на осуществление операций у петербургского банка «Прайм Финанс».
Обновлено в 01:37
Здоровье
В Новосибирскую область прибыл вертолёт санавиации
Новосибирская область получила вертолёт санавиации Ми-8 в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Обновлено в 04:44
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Политика
На парламентских выборах в Дании победила оппозиция
На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54