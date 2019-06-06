Футбол

Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака»News.ru 04:42

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Глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов рассказал о спонсорском сотрудничестве с московским футбольным клубом «Спартак». ЛУКОЙЛ не является владельцем «Спартака».
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Алекперов: «Лукойл» доволен рекламными эффектами, которые получает от «Спартака»

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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