Энергетика
Алекперов оценил влияние санкций на ЛУКОЙЛКоммерсантъ вчера в 18:44
Санкции влияют на нефтяную компанию ЛУКОЙЛ негативно, считает глава компании Вагит Алекперов.
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Я не сторонник того, чтобы локализовывать российский рынок от глобального рынка. Я за интеграцию, которая позволяет получать лучшее из того, что имеется на данный момент.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательРИА Новости вчера в 18:23
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Глава «Лукойла» оценил влияние западных санкций на работу компании
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