Футбол
Алекно продолжит возглавлять казанский «Зенит» в следующем сезонеМатч ТВ 02:39
В минувшем сезоне «Зенит» уступил кемеровскому «Кузбассу» в финальной серии чемпионата России. В финале Лиги чемпионов казанский клуб проиграл итальянскому «Лубе». Алекно возглавил «Зенит» в 2008 году.
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На соляном руднике майя обнаружили уникальный артефакт
Важную находку сделали на территории древнего соляного рудника, сообщает сайт Университета штата Луизиана.
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