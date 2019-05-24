Футбол
Алекно продолжит возглавлять казанский «Зенит» в следующем сезонеМатч ТВ 02:39
В минувшем сезоне «Зенит» уступил кемеровскому «Кузбассу» в финальной серии чемпионата России. В финале Лиги чемпионов казанский клуб проиграл итальянскому «Лубе». Алекно возглавил «Зенит» в 2008 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Обновлено в 02:23
Политика
США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран
Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах
Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты
Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
Обновлено в 01:39
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Технологии
MasterCard запустит в России сервис снятия наличных по QR-коду
Mastercard планирует внедрить в российские банкоматы сервис снятия наличных без карты.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Нидерландах прошли выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В российской армии появилось звание главного сержанта
Обновлено в 04:55
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Происшествия
Пьяная девушка устроила дебош в баре на Петроградке
Днем 23 мая в полицию Петербурга обратилась 30-летняя девушка-бармен из бара "Толстый фраер".
Обновлено в 04:44
Авто
«Яндекс» выведет на дороги общего пользования 100 беспилотников
Обновлено в 03:49
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщин
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Общество
Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю, заявив, что они являются его собственностью.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Экономика
МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%
В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.
Обновлено в 04:00
Хоккей
В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией
Обновлено вчера в 19:36
Авто
Российский электрокар Zetta попадёт на конвейер в конце года
Первые несколько образцов серийной Зетты сойдут с конвейера в декабре, в следующем году тираж может составить уже пару тысяч штук, а позднее вырасти до 15 000 в год.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина»
Согласно информации источника, "Локомотив" планирует начать переговоры по переходу защитника «Рубина» Егора Сорокина.
Обновлено в 04:46
Общество
Курск отмечает День славянской письменности и культуры
Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23