Футбол

Алекно продолжит возглавлять казанский «Зенит» в следующем сезонеМатч ТВ 02:39

В минувшем сезоне «Зенит» уступил кемеровскому «Кузбассу» в финальной серии чемпионата России. В финале Лиги чемпионов казанский клуб проиграл итальянскому «Лубе». Алекно возглавил «Зенит» в 2008 году.
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Алекно продолжит тренировать «Зенит»

Sport24.ru03:54

Алекно продолжит работу на посту главного тренера «Зенита» в следующем сезоне

Чемпионат03:09

Американский волейболист Андерсон покинул казанский «Зенит»

ТАСС02:33

Алекно продолжит тренировать «Зенит» в следующем сезоне

Спорт-Экспресс02:24

Американский волейболист покинул казанский «Зенит»

Матч ТВ02:52

Американец Андерсон покинул казанский «Зенит»

Sports.ru04:50

Алекно останется тренером волейбольного «Зенита»

РБК02:50
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Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Обновлено в 02:23
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США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах

Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ.
Обновлено в 04:35
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Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты

Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Технологии

MasterCard запустит в России сервис снятия наличных по QR-коду

Mastercard планирует внедрить в российские банкоматы сервис снятия наличных без карты.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Нидерландах прошли выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

В российской армии появилось звание главного сержанта

Обновлено в 04:55
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Происшествия

Пьяная девушка устроила дебош в баре на Петроградке

Днем 23 мая в полицию Петербурга обратилась 30-летняя девушка-бармен из бара "Толстый фраер".
Обновлено в 04:44
Авто

«Яндекс» выведет на дороги общего пользования 100 беспилотников

Обновлено в 03:49
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Происшествия

В США казнили серийного убийцу женщин

Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 02:22
Общество

Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю, заявив, что они являются его собственностью.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Экономика

МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%

В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.
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Первые несколько образцов серийной Зетты сойдут с конвейера в декабре, в следующем году тираж может составить уже пару тысяч штук, а позднее вырасти до 15 000 в год.
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«Локомотив» претендует на защитника-бомбардира из «Рубина»

Согласно информации источника, "Локомотив" планирует начать переговоры по переходу защитника «Рубина» Егора Сорокина.
Обновлено в 04:46
Культура

«Яндекс» купил эксклюзивные права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Обновлено в 04:05
Общество

Курск отмечает День славянской письменности и культуры

Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
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Владимир Романович Алекно
Волейболист
Советский и российский волейболист, волейбольный тренер. Главный тренер казанского «Зенита» и мужской сборной России, заслуженный тренер России.
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