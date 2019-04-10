Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионовРИА Новости 14:20
Казанский "Зенит" победил итальянскую "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала волейбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первый матч команд завершился в пользу "Зенита" со счетом 3-2.
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«Зенит-Казань» – в финале Лиги чемпионов, Знарок возглавит «Спартак» и другие новости дня
Спорт БИЗНЕС Online16:59
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Наука
В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры
Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Политика
Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат
Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Общество
Как поступить в магистратуру
«Поступи Онлайн» объясняет, какие бумаги необходимо собрать, кто и когда может поступить на магистратуру и какие экзамены нужно сдавать.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Австрийский самолет в аэропорту Тираны ограбили вооруженные люди
На самолет компании «Австрийские авиалинии» в аэропорту албанского города Тирана напали вооруженные люди.
Обновлено вчера в 18:08
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Общество
Atlantico (Франция): забывая о своих христианских корнях, Запад идет к краху (Atlantico)
Жан-Себастьен Фержу: Ваше Преосвященство, вы говорите о кризисе церкви, рассматриваете его симптомы, а затем переходите к кризису Запада.
Обновлено в 17:48
Музыка
Удивительный сказочный мир в клипе «Iʼve Been Waiting» от Лил Пипа, Fall Out Boy и iLoveMakonnen
Обновлено в 12:58
Спорт
Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы
Баскетболистки оренбургской "Надежды" обыграли французский "Монпелье" в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.
Обновлено в 16:40
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Обновлено в 15:46
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Общество
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Близ берегов Японии найдены обломки истребителя F-35A
Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Экономика
Алиханов: Калининградская ОЭЗ рождает очень много ленивых компаний
К сожалению, как наши коллеги из БФУ и международные профессора говорят, калининградская ОЭЗ рождает очень много ленивых компаний.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Россияне боятся заразиться ВИЧ через укусы комаров
Отмечается, что каждый шестой россиянин уверен, что заразиться ВИЧ можно через укус комара, одиннадцать процентов считают, что получить вирус можно через пищу или посуду.
Обновлено вчера в 20:48