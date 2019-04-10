Футбол
Алекно: «Зенит-Казань» едет в финал Лиги чемпионов настоящей командойРИА Новости 15:30
Волейболисты казанского "Зенита" вышли в финал Лиги чемпионов за счет командной игры и характера, заявил главный тренер команды Владимир Алекно.
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Происшествия
Следствие арестовало счета Михаила Абызова
Следствие арестовало счета бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и содержащегося под стражей.
Обновлено в 05:06
Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
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Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Политика
WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX
Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.
Обновлено в 19:43
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
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Культура
Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова
Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.
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Гаджеты
Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.
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Транспорт
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Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
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Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Политика
WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Футбол
Маурицио Сарри: «Дринкуотер не подходит для моего стиля игры»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд»
Знаковое для «блауграны» событие произошло в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедшем в Манчестере на «Олд Траффорд» 10 апреля, и завершившимся со счётом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено в 17:31
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Футбол
Экс-игрок «Барселоны» рассказал о конфликте с Гвардиолой из-за Месси
По информации beIN SPORTS, у камерунского нападающего и испанского специалиста был разный взгляд на то, кто должен быть ключевым атакующим игроком.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Истребители Тихоокеанского флота отразили авиаудар в небе над Арктикой
Истребителям Тихоокеанского флота удалось успешно отразить авиаудар в небе над Арктикой.
Обновлено в 07:44
Технологии
Рогозин сообщил о формировании «пула друзей Роскосмоса»
Пресс-служба "Роскосмоса" сообщает, что глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин поручил создать рабочую группу под названием "пул друзей Роскосмоса".
Обновлено в 18:40
Здоровье
Эксперт рассказал о вреде кальянов
Кальян, как утверждают эксперты, может стать причиной ряда инфекционных заболеваний.
Обновлено в 17:04
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено в 17:49
Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США
По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03