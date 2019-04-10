Футбол

Алекно: «Зенит-Казань» едет в финал Лиги чемпионов настоящей командойРИА Новости 15:30

Волейболисты казанского "Зенита" вышли в финал Лиги чемпионов за счет командной игры и характера, заявил главный тренер команды Владимир Алекно.
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Владимир Алекно: «Мы едем в этот финал с Нгапетом. Мы едем настоящей командой»

Реальное время18:02

Алекно: «Зенит-Казань» едет в финал Лиги чемпионов настоящей командой

РИА Новости15:30

Владимир Алекно: «Мы едем в финал с этой настоящей командой»

Спорт-Экспресс15:22

Владимир Алекно о победе «Зенита-Казани» в полуфинале: Мы едем в финал настоящей командой

Татар-информ15:04

Владимир Алекно: «Мы едем в финал с Нгапетом, с командой, которая бьётся»

Спорт БИЗНЕС Online15:00

Владимир Алекно: Мы едем в финал

Kazanfirst.ru14:29
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Происшествия

Следствие арестовало счета Михаила Абызова

Следствие арестовало счета бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и содержащегося под стражей.
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Футбол

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Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
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Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

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Политика

WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX

Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.
Обновлено в 19:43
Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
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Культура

Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова

Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.
Обновлено в 19:10
Гаджеты

Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.
Обновлено в 11:37
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика

Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка

Обновлено в 17:43
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

Обновлено в 18:27
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Футбол

Маурицио Сарри: «Дринкуотер не подходит для моего стиля игры»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю.
Обновлено в 14:29
Футбол

«Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд»

Знаковое для «блауграны» событие произошло в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедшем в Манчестере на «Олд Траффорд» 10 апреля, и завершившимся со счётом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено в 17:31
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Футбол

Экс-игрок «Барселоны» рассказал о конфликте с Гвардиолой из-за Месси

По информации beIN SPORTS, у камерунского нападающего и испанского специалиста был разный взгляд на то, кто должен быть ключевым атакующим игроком.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

Истребители Тихоокеанского флота отразили авиаудар в небе над Арктикой

Истребителям Тихоокеанского флота удалось успешно отразить авиаудар в небе над Арктикой.
Обновлено в 07:44
Технологии

Рогозин сообщил о формировании «пула друзей Роскосмоса»

Пресс-служба "Роскосмоса" сообщает, что глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин поручил создать рабочую группу под названием "пул друзей Роскосмоса".
Обновлено в 18:40
Здоровье

Эксперт рассказал о вреде кальянов

Кальян, как утверждают эксперты, может стать причиной ряда инфекционных заболеваний.
Обновлено в 17:04
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Обновлено в 17:49
Политика

США заявили о желании продлить договор СНВ-3

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США

По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03
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Волейболист
Советский и российский волейболист, волейбольный тренер. Главный тренер казанского «Зенита» и мужской сборной России, заслуженный тренер России.
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Эрвин Нгапет
Французский волейболист
Французский волейболист, доигровщик, игрок сборной Франции и «Зенита». Чемпион Европы, двукратный победитель Мировой лиги.
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