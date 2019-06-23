Алехандро Гомес считает, что между ним и Роналду нет разницыЕвро-футбол.ру 10:30

Нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес опубликовал в Instagram фотографию с отдыха, что стало своеобразным ответом на аналогичное фото Криштиану Роналду. "Не вижу разницы", - подписал фото Гомес.

Алехандро Гомес считает, что между ним и Роналду нет разницы

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