Футбол
Алехандро Домингес объявил о завершении карьерыЧемпионат вчера в 21:13
Экс-футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
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Экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры
Sport24.ruвчера в 20:51
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