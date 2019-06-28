Футбол

Алехандро Домингес объявил о завершении карьерыЧемпионат вчера в 21:13

Экс-футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
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Экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

Sport24.ruвчера в 20:51

Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

РИА Новости01:10

Бывший футболист «Рубина» и «Зенита» Домингес завершил карьеру

ТАСС00:25

Экс-футболист «Рубина» и «Зенита» Домингес завершил карьеру

RT на русском01:17

Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» объявил о завершении карьеры

Soccer.ruвчера в 21:43

Алехандро Домингес завершил карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 21:17

Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

Чемпионатвчера в 21:13
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:49, Вашингтон
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Бывший аргентинский футболист, нападающий. В 2004-2009 гг. играл в России за клубы премьер-лиги «Рубин» и «Зенит». Обладатель Суперкубка УЕФА, Кубка УЕФА, двукратный чемпион Аргентины, двукратный чемпион России. Выступал за молодёжную сборную Аргентины.
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