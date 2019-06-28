Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьерыБомбардир.ру 00:52

Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.

Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьеры

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