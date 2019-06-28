Футбол

Алехандро Домингес объявил о завершении карьерыЧемпионат вчера в 21:13

Экс-футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
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Алехандро Домингес завершил карьеру

Sports.ru04:53

Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

РИА Новости01:10

Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» объявил о завершении карьеры

Soccer.ruвчера в 21:43

Экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

Sport24.ruвчера в 20:51

Бывший футболист «Рубина» и «Зенита» Домингес завершил карьеру

ТАСС00:25

Алехандро Домингес завершил карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 21:17

Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

Чемпионатвчера в 21:13
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Мантуров анонсировал испытания самолета МС-21 с российским двигателем

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, когда начнутся испытания среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 05:42
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика

Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины

Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова

Обновлено в 03:17
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Политика

Путин пообщался с Меркель на G20

Президент России Владимир Путин побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Японии.
Обновлено в 06:51
Общество

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности

Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Транспорт

Федеральную трассу «Сибирь» перекрыли в Приангарье из-за паводка

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» перекрыли в Иркутской области из-за резкого подъёма воды в реке Уда и протоке Застрянка.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери

Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" ДТП, официально вступил в силу.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Общество

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Политика

Зеленский дал гражданство грузинским наемникам

Обновлено в 06:55
Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Экономика

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП

Сегодня, 28 июня 2019 года, стало известно, что повышение пенсионного возраста на пять для мужчин и женщин окажет небольшое положительное влияние на динамику ВВП, но не сможет полностью сгладить эффект от сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ

Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Финансы

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье

Скончался известный омский врач и деятель здравоохранения Наиль Юняев

Заслуженный врач РФ, один из руководителей омского здравоохранения ушел на 76 году жизни.
Обновлено в 06:47
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Минздрав РФ ужесточит контроль качества донорской крови

Минздравом России сформулированы новые требования для подготовки и использования донорской крови.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»

Настасья соблазняет поклонников шикарной фигурой в красном купальнике. Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск.
Обновлено в 06:00
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Алехандро Дамиан Домингес
Аргентинский футболист
Бывший аргентинский футболист, нападающий. В 2004-2009 гг. играл в России за клубы премьер-лиги «Рубин» и «Зенит». Обладатель Суперкубка УЕФА, Кубка УЕФА, двукратный чемпион Аргентины, двукратный чемпион России. Выступал за молодёжную сборную Аргентины.
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