Футбол
Алехандро Домингес объявил о завершении карьерыЧемпионат вчера в 21:13
Экс-футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры
Sport24.ruвчера в 20:51
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Политика
Зеленский дал украинское гражданство наёмникам-иностранцам
Обновлено в 08:29
Культура
В Ирбитском музее ИЗО обнаружили еще один подлинник картины Рубенса
Картину «Положение во гроб» Ирбитскому музею ИЗО передал в 70-х годах Государственный Эрмитаж как копию.
Обновлено в 05:30
Интернет
Разработчики «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Разработчики платного приложения DeepNude, которое с помощью нейросетей может "снимать" с девушек на фотографиях одежду, объявили о закрытии проекта спустя несколько дней после релиза.
Обновлено в 05:40
Общество
Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн
Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Задержан топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро
По делу крупнейшего автодилера в России прошли первые аресты. Задержан член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро.
Обновлено в 05:52
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Общество
Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом
Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
Обновлено в 06:44
Происшествия
Пропавший в Башкирии 7-летний мальчик найден мертвым
В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Ярославской области ликвидирована крупная финансовая пирамида
Пирамида незаконно работала с 2016 по 2019 год. Жертвами преступников стали более двух тысяч человек.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Рубин» представит пятую эмблему за семь лет
"Рубин" новый сезон начнет с обновленной эмблемой. С данной инициативой выступило руководство ТИАФ - спонсора казанцев.
Обновлено в 06:10
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Финансы
Силуанов объяснил активную закупку золота Россией
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT прокомментировал активную закупку Россией золота.
Обновлено в 07:48
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Политика
Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
По итогам заседания рабочей группы Госсовета Крымской республики была подсчитана сумма ущерба, понесенного Крымом, когда он находился в составе Украины.
Обновлено в 07:58
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) 92-летний Никита Симонян проходил плановое обследование, состоянию его здоровья ничто не угрожает - РФС опроверг информацию о госпитализации заслуженного мастера спорта.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17