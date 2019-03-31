Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в СШАГазета.Ru 08:28

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт". Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
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Евгений Алдонин
Это жизнь. Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, я это принял. Мы развелись. Но после себя я оставил, квартиру, два машиноместа, машину и достаточно комфортные условия для проживания.
— Евгений Алдонин, российский футболистГазета.Ru 08:28

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