Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в СШАГазета.Ru 08:28
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт". Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Читать в источнике
Оценить
Это жизнь. Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, я это принял. Мы развелись. Но после себя я оставил, квартиру, два машиноместа, машину и достаточно комфортные условия для проживания.
— Евгений Алдонин, российский футболистГазета.Ru 08:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Авто
Назван топ-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года
На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории России было продано более 230 тыс. новых транспортных средств бюджетных моделей.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика
На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы
Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:57
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 19:57
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Хоккей
«Сент-Луис» Тарасенко в овертайме победил «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2. Автором победной шайбы стал защитник Винс Данн.
Обновлено в 21:36
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Спорт
Логинов и Гараничев пробегут масс-старт на чемпионате России
Обновлено в 16:58
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Израильские танки открыли огонь по сектору Газа
Обновлено в 22:13
Происшествия
В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»
Обновлено в 12:12
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
Обновлено в 11:26
Баскетбол
Харден набрал 50 очков, «Хьюстон» лишил «Сакраменто» шансы на плей-офф
Самым результативным игроком встречи стал защитник Джеймс Харден, который сделал трипл-дабл - 50 очков, 11 подборов и 10 передач.
Обновлено в 20:28
Экономика
Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Экономика
Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой
Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено в 12:25
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Порту» победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии
"Порту" одержал волевую победу над "Брагой" в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
Обновлено в 14:41
Общество
В Москве более 2 тысяч зданий погасили свет в «Час Земли»
В Москве более 2 тысяч зданий, включая Кремль и Красную площадь, погасили свет во время экологической акции «Час Земли».
Обновлено в 17:45
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, претендующего на пост главы государства, обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:50
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34