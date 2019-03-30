Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в СШАГазета.Ru 08:28
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт". Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
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