Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в СШАГазета.Ru 08:28

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт". Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
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Де Лигт признался, что может перейти в «Ювентус»

Защитник "Аякса" Матийс де Лигт прокомментировал свой возможный переход в "Ювентус".
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Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Шоу-бизнес

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Футбол

AS: Марсело передумал уходить после возвращения Зидана

Бразильский защитник больше не мечтает о Турине. Бразильский защитник «Реала» Марсело передумал покидать мадридский клуб.
Обновлено в 10:36
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
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Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Обновлено в 13:07
Футбол

Геркус: проблем с бюджетом у «Локомотива» перед моим уходом не было

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию, согласно которой он покинул клуб из-за финансовых проблем.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Генсек НАТО рассказал о причинах увеличения расходов на оборону

Страны - члены НАТО увеличивают расходы на оборону не для того, чтобы понравиться или угодить президенту США Дональду Трампу, а ради собственных интересов.
Обновлено вчера в 21:41
Общество

Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве

Обновлено в 12:35
Хоккей

«Каролина» со Свечниковым дома обыграла «Филадельфию» Проворова

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 1 апреля в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Филадельфия» 31 марта примет «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 16:06
Политика

Конференция «Открытой России» приняла решение о ликвидации движения

Как сообщила "ИФ" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич, решение принято, чтобы защитить активистов от незаконного преследования.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Удинезе» обыграл «Дженоа» в домашнем матче

Обновлено в 11:59
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

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Ученые рассказали о причинах частых ночных походов в туалет

Обновлено в 14:16
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.
Обновлено 28 марта в 13:26
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес сообщила, что кандидат в президенты США Джо Байден в 2014 году поцеловал ее без ее согласия.
Обновлено в 00:58
Футбол

«Ювентус» - первый клуб, обеспечивший место в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20

"Ювентус" стал первым клубом, обеспечившим себе место в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Обновлено в 16:10
Хоккей

ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Обновлено в 13:09
Культура

Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки

Обновлено вчера в 04:54
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«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено вчера в 12:57
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Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
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«Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".
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Россия призвала США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»

Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
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Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
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Более 33 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции

Около 33,7 тысячи человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе четыре тысячи в Париже, сообщает французское МВД.
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Евгений Алдонин
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Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2005
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