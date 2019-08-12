Бывший игрок сборной требует компенсации за волокиту при расследовании дела банка "Замоскворецкий" Как стало известно "Ъ", бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд.

с чего всё началось

По информации издания, экс-футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств Алдонина в банке "Замоскворецкий".

Алдонин подал иск на МВД в размере 47,3 млн рублей

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