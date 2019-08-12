Происшествия
Алдонин подал иск на МВД в размере 47,3 млн рублейГазета.Ru 03:51
По информации издания, экс-футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств Алдонина в банке "Замоскворецкий".
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Бывший игрок сборной требует компенсации за волокиту при расследовании дела банка "Замоскворецкий" Как стало известно "Ъ", бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд.Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:47, Вашингтон
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на школьницу в ТиНАО
О конфликте между девушкой и неизвестным в поселении Кленовское рассказала ее мать 11 августа.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Политика
Евросоюз намерен не признавать российские паспорта для Донбасса
Над рекомендациями по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выданных в упрощенном порядке жителям Донбасса, работает Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:19
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика
Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия
Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:37
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Samsung и Xiaomi вместе создали камеру для смартфонов на 108 Мп
Сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп был разработан совместно с китайской компанией Xiaomi.
Обновлено в 05:19
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Политика
Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ
Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Ульяновске около 10 человек напали на сотрудников Росгвардии
Нападавшие пытались завладеть табельным оружием правоохранителей, возбуждено уголовное дело СУ СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту нападения группы из более чем десяти человек на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 04:27
Общество
Названы регионы с наибольшей долей семей среднего класса
Отмечается, что 14,2% семей можно отнести к среднему классу, где работает хотя бы один человек.
Обновлено в 05:05
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Интернет
Telegram создает новое обновление, позволяющее более эффективно обходить российскую цензуру
Считается, что обновление было сделано для повышения эффективности обхода блокировки в России, Китае, Иране и других несвободных странах.
Обновлено в 05:15
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Общество
В колледжах России исчезнут почти 100 профессий
В колледжах России со следующего учебного года исчезнут почти 100 профессий.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Общество
В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Политика
Россияне назвали самые значимые события 30-летней давности
Наименее важным событием для современных россиян является Второй Съезд народных депутатов СССР — всего 2 процента, хотя 30 лет назад его считали важным 20 процентов опрошенных.
Обновлено в 04:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00