Политика

Албин заявил о готовности уйти в отставку после скандала с дольщиками
РИА Новости
05:55

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил о готовности покинуть свой пост в связи с проблемами обманутых дольщиков в городе.
РИА Новости05:55
Игорь Албин
Мне очень неловко об этом говорись, но вся "деятельность" Аллы Андреевой напоминает самопиар. Ещё раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули.
— Игорь АлбинГоворит Москва 05:15
с чего всё началось
На своей странице в Facebook Албин написал
, что работать с гражданкой не будет ни он, ни заместитель председателя комитета по строительству Женя Барановский, ни начальник аппарата вице-губернатора Алексей Золотов.
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