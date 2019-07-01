Футбол

Альберто Морено стал игроком «Вильярреала»Sports.ru 12:48

Бывший защитник «Ливерпуля» Альберто Морено подписал контракт с «Вильярреалом». Стороны договорились о соглашении на 5 лет. Морено переходит в испанский клуб свободным агентом, срок его контракта с мерсисайдцами истек в июне.
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Экс-футболист «Ливерпуля» Морено подписал контракт с «Вильярреалом»

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