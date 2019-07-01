Футбол

Альберто Морено перешел в «Вильярреал»Soccer.ru 12:36

Бывший защитник "Ливерпуля" Альберто Морено продолжит карьеру в "Вильярреале". 27-летний футболист заключил с испанским клубом контракт на пять сезонов. Этим летом у испанца истек срок контракта с "Ливерпулем", так что "Вильярреалу" он достался бесплатно.
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Экс-футболист «Ливерпуля» Морено подписал контракт с «Вильярреалом»

Чемпионат13:03

Альберто Морено — игрок «Вильярреала»

Sportbox.RU12:35

Альберто Морено стал игроком «Вильярреала»

Sports.ru12:48

Морено перешел «Вильярреал»

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Альберто Морено — игрок «Вильярреала»

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Советский спорт02:19

ESPN: Альберт Морено продолжит карьеру в «Вильярреале»

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