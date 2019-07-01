Футбол
Альберто Морено перешел в «Вильярреал»Soccer.ru вчера в 12:36
Бывший защитник "Ливерпуля" Альберто Морено продолжит карьеру в "Вильярреале". 27-летний футболист заключил с испанским клубом контракт на пять сезонов. Этим летом у испанца истек срок контракта с "Ливерпулем", так что "Вильярреалу" он достался бесплатно.
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