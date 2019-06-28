Футбол

Альберто Аквилани объявил о завершении карьерыSports.ru 12:55

Экс-игрок «Ромы», «Ливерпуля» и «Милана» Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры.
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Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» Аквилани завершил профессиональную карьеру

Sport24.ru12:38

Экс-игрок сборной Италии Аквилани завершил карьеру

Матч ТВ14:32

Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры

Sports.ru12:55

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеру

Чемпионат13:13

Бывший игрок «Ювентуса» и «Ливерпуля» Аквилани объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру13:07

Экс-футболист «Ювентуса» и «Ромы» Аквилани объявил о завершении карьеры

РИА Новости14:00

Аквилани объявил о завершении карьеры

Soccer.ru12:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Гаджеты

Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай

Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Песков заявил о готовности Путина к сотрудничеству с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня заявил о готовности главы российского государства сотрудничать с США.
Обновлено в 13:35
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Политика

Грузия не впустит депутата Госдумы Сергея Гаврилова

Грузия запретила въезд депутату Госдумы РФ, президенту Межпарламентской ассоциации православия Сергею Гаврилову, который в ходе ассамблеи сел в кресло спикера грузинского парламента - и это стало отправной точкой международного скандала и митингов в Тбилиси.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Владельца «Рольфа» обвинили в выводе из РФ 4 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба СКР, в 2014 году Петров, являвшийся владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», под видом покупки акций «Рольф Эстейт» перевел на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед» 4 млрд руб. по фиктивному договору купли-продажи.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы

Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Политика

Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено в 09:33
Футбол

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн

«Челси» отказался продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:44
Экономика

Минэкономразвития планирует ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 09:28
Кино

Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили объяснил, почему не оформляет брак с возлюбленной

Артист объяснил отсутствие штампа в паспорте желанием гражданской жены. По его словам, Ирина сама не рвется оформлять брак.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Политика

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Общество

Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных

Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

ВСУ оставили свою позицию под Горловкой

Украинские вооружённые формирования оставили одну из своих позиций под Горловкой.
Обновлено в 13:36
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Авто

УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Памела Андерсон предоставила неопровержимые доказательства измен своего бывшего 33-летнего бойфренда

Ранее 51-летняя звезда объявила о расставании с футболистом, который, по ее словам, «вел двойную жизнь».
Обновлено в 11:11
Политика

Кикабидзе осудил грузинское гостеприимство в ситуации с Россией

Комментируя антироссийские протесты в родной стране, Кикабидзе заявил, что в этой ситуации виновата не только Россия.
Обновлено в 13:26
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
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Альберто Аквилани
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник. Выступал за национальную сборную Италии.
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