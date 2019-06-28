Футбол
Альберто Аквилани объявил о завершении карьерыSports.ru вчера в 12:55
Экс-игрок «Ромы», «Ливерпуля» и «Милана» Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры.
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Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» Аквилани завершил профессиональную карьеру
Sport24.ruвчера в 12:38
Бывший игрок «Ювентуса» и «Ливерпуля» Аквилани объявил о завершении карьеры
Евро-футбол.рувчера в 13:07
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