Общество

Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Lenta.ru
11:40

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».
Lenta.ru11:40
с чего всё началось

Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала «Нью Таймс»

По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и, как выразилась Альбац, "с менее зашоренными мозгами".
Эхо Москвы11:04

Подробнее о событии

Альбац планирует в ближайшее время уйти с поста главного редактора The New Times

ТАСС12:09

«Нужен человек с менее зашоренными мозгами»: Евгения Альбац уйдет с поста главреда The New Times

Фонтанка.Ру10:09

Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала «Нью Таймс»

Эхо Москвы11:04

Альбац уйдёт с поста главреда The New Times

News.ru10:44

Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста

Интерфакс10:29

Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Lenta.ru11:40

Евгения Альбац покидает пост главного редактора журнала The New Times

Говорит Москва12:06
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Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Обновлено в 11:45
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли младенца

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о том, что из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске спасли живого 11-месячного ребенка.
Обновлено в 07:05
Космос

Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика

В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры

В Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
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Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву

Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Германии мужчина умышленно наехал на группу людей, есть пострадавшие

На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей в новогоднюю ночь, пострадали как минимум четыре человека, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Москве в парке Горького обрушился мост

Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Спорт

Зеппельт ждёт от WADA нового наказания для России

Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:06
Политика

Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Владимир Путин подарил ноутбук мальчику, спасенному в Магнитогорске

Обрушение подъезда 10-этажного дома произошло в Магнитогорске вчера утром. Из-под завалов извлечены тела восьми жителей.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции

Спасатели сняли опасные нависающие конструкции и продолжили поисково-спасательную операцию, - об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:12
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Бастрыкин прибыл на место обрушения дома в Магнитогорске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения многоэтажки в Магнитогорске.
Обновлено в 11:20
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Отец выжившего в Магнитогорске мальчика рассказал о состоянии сына

Выживший после взрыва 11-месячный Иван Фокин находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас ребенка готовят к перевозке в Москву.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем

Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Магнитогорске растет число жертв обрушения

Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт

Обновлено в 08:20
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

Обновлено в 10:43
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Путин поблагодарил спасателей за самоотверженность в Магнитогорске

Президент Владимир Путин в телефонных разговорах с офицерами группы МЧС, работающими в Магнитогорске, капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко выразил им и всем спасателям благодарность за самоотверженную работу на месте трагедии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 12:01
Единоборства

Бой-реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться в 2019 году

В 2019 году может состояться бой-реванш обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 11:51
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства

Женщины индийского штата Керала выстроились живой стеной длиной 620 км, требуя равенства.
Обновлено в 09:05
Происшествия

МЧС приостановило разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске

Разбор завалов в Магнитогорске, где в понедельник из-за взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома, приостановлен из-за проведения работ на кровле.
Обновлено в 03:04
Футбол

Игроки ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА

Обновлено в 10:14
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Евгения Альбац
Российская журналистка
Российский политический журналист, политолог, общественный деятель и писатель. Главный редактор журнала «The New Times». Ведущая авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» «Полный Альбац», а также регулярный гость программы «Особое мнение». Член Общественного Совета Российского еврейского конгресса.
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