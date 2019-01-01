Общество

Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Lenta.ru
11:40

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».
Lenta.ru11:40
с чего всё началось

Одна: Евгения Альбац

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Эхо Москвы07:06

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Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в ближайшее время собирается покинуть свой пост

Эхо Москвы19:03

Главред журнала The New Times сообщила о планах покинуть свой пост

Коммерсантъ12:47

Альбац планирует в ближайшее время уйти с поста главного редактора The New Times

ТАСС12:09

Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Lenta.ru11:40

Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста

Интерфакс10:29

«Нужен человек с менее зашоренными мозгами»: Евгения Альбац уйдет с поста главреда The New Times

Фонтанка.Ру10:09

Евгения Альбац покидает пост главного редактора журнала The New Times

Говорит Москва12:06
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Евгения Альбац
Российская журналистка
Российский политический журналист, политолог, общественный деятель и писатель. Главный редактор журнала «The New Times». Ведущая авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» «Полный Альбац», а также регулярный гость программы «Особое мнение». Член Общественного Совета Российского еврейского конгресса.
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