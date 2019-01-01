Общество
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».
Lenta.ru11:40
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Наш всегдашний Дмитрий Мезенцев "С наступающим Новым годом, как планируете отмечать ?"Эхо Москвы07:06
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Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной метели
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Общество
В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства
Женщины индийского штата Керала выстроились живой стеной длиной 620 км, требуя равенства.
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Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»
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Транспорт
Участок синей ветки метро Москвы закроют до 8 января
Участок Арбатско-Покровской линии закроют до 8 января в целях модернизации инфраструктуры.
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Общество
В России официально разрешили сбор валежника
С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
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Петербуржцы приносят цветы на могилу Даниила Гранина
Обновлено в 07:42
Общество
В Москве более 20 тысяч человек встретили Новый год на ВДНХ
Более 20 тысяч человек отпраздновали Новый 2019 год на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.
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Столичный монорельс решили объединить с трамвайной сетью
Обновлено в 19:21
Общество
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Трудовой патент на работу в Москве обойдется мигрантам в 5 тыс. рублей, его стоимость выросла с 1 января 2019 года в соответствии с поправками, принятыми на заседании Мосгордумы.
Обновлено в 09:07
Общество
На Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид орхидей
На Мадагаскаре австрийский ботаник Антон Зидер обнаружил новый вид орхидей с сильно пахнущими цветками, сообщает National Geographic.
Обновлено в 19:08
Общество
Галерея Уффици призвала Германию вернуть картину, украденную нацистами
Обновлено в 13:00
Общество
Первая в России игорная зона «Азов-Сити» на Кубани закрылась
Первая созданная в России игорная зона "Азов-Сити", расположенная в Щербиновском районе Краснодарского края, прекратила свою деятельность на основании распоряжения правительства РФ, сообщила ТАСС заместитель главы Щербиновского района по социальным вопросам Ольга Баркан.
Обновлено в 08:52
Общество
Полуголая испанская ведущая устроила акцию на новогоднем шоу
Обновлено в 07:13
Транспорт
Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:33
ЖКХ
В Петербурге после праздничных гуляний вывезли 127 кубометров мусора
С мест праздничных гуляний вывезено 127 кубометра мусора. В настоящее время улицы города очищают от снега.
Обновлено в 05:59