Наш всегдашний Дмитрий Мезенцев "С наступающим Новым годом, как планируете отмечать ?"

с чего всё началось

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».

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Общество Общество В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства Женщины индийского штата Керала выстроились живой стеной длиной 620 км, требуя равенства.

Транспорт Транспорт Участок синей ветки метро Москвы закроют до 8 января Участок Арбатско-Покровской линии закроют до 8 января в целях модернизации инфраструктуры.

Общество Общество В России официально разрешили сбор валежника С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.

Общество Общество Петербуржцы приносят цветы на могилу Даниила Гранина

Общество Общество В Москве более 20 тысяч человек встретили Новый год на ВДНХ Более 20 тысяч человек отпраздновали Новый 2019 год на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставки.

Транспорт Транспорт Столичный монорельс решили объединить с трамвайной сетью

Общество Общество Трудовой патент для мигрантов в Москве подорожал до 5 тыс. рублей Трудовой патент на работу в Москве обойдется мигрантам в 5 тыс. рублей, его стоимость выросла с 1 января 2019 года в соответствии с поправками, принятыми на заседании Мосгордумы.

Общество Общество На Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид орхидей На Мадагаскаре австрийский ботаник Антон Зидер обнаружил новый вид орхидей с сильно пахнущими цветками, сообщает National Geographic.

Общество Общество Галерея Уффици призвала Германию вернуть картину, украденную нацистами

Общество Общество Первая в России игорная зона «Азов-Сити» на Кубани закрылась Первая созданная в России игорная зона "Азов-Сити", расположенная в Щербиновском районе Краснодарского края, прекратила свою деятельность на основании распоряжения правительства РФ, сообщила ТАСС заместитель главы Щербиновского района по социальным вопросам Ольга Баркан.

Общество Общество Полуголая испанская ведущая устроила акцию на новогоднем шоу

Транспорт Транспорт Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля "С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.