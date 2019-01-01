Общество

Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Lenta.ru
11:40

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».
Lenta.ru11:40
с чего всё началось

Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала «Нью Таймс»

По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и, как выразилась Альбац, "с менее зашоренными мозгами".
Эхо Москвы11:04

Подробнее о событии

Главред журнала The New Times сообщила о планах покинуть свой пост

Коммерсантъ12:47

Альбац планирует в ближайшее время уйти с поста главного редактора The New Times

ТАСС12:09

«Нужен человек с менее зашоренными мозгами»: Евгения Альбац уйдет с поста главреда The New Times

Фонтанка.Ру10:09

Альбац уйдёт с поста главреда The New Times

News.ru10:44

Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста

Интерфакс10:29

Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Lenta.ru11:40

Евгения Альбац покидает пост главного редактора журнала The New Times

Говорит Москва12:06
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Политика

Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил

Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Самолет со спасенным в Магнитогорске ребенком вылетел в Москву

Обновлено в 13:10
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика

В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры

Обновлено в 12:16
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Младенца спасли из-под завалов в Магнитогорске

Младенца спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве

В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.
Обновлено вчера в 18:37
Космос

В NASA подтвердили успешный маневр станции New Horizons мимо астероида

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что межпланетная станция New Horizons успешно пролетела мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.
Обновлено в 12:37
Происшествия

СМИ: в Магнитогорске взорвалась маршрутка

В Магнитогорске взорвалась маршрутка. Об этом, в частности, сообщает Znak.com, а также Mash. Согласно этим данным, пострадали три человека.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2017 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Политика

Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару вступил во вторник в должность главы государства.
Обновлено в 12:42
Кино

Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Путин поблагодарил спасателей за работу на месте ЧП в Магнитогорске

Владимир Путин по телефону связался с офицерами группы МЧС, которые работают на месте трагедии в Магнитогорске, капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Магнитогорске загорелась маршрутка

Три человека пострадали, по предварительным данным, в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 13:58
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Пострадавший в Магнитогорске мальчик получил подарок от Путина

13-летний Сергей Гаврилов, которого извлекли из-под завалов после взрыва в Магнитогорске, получил ноутбук от президента РФ Владимира Путина, сообщили во вторник в правительства региона.
Обновлено в 13:50
Спорт

Глава МОК: Олимпийский комитет России уже понес достаточное наказание

Олимпийский комитет России (ОКР) уже понес достаточное наказание по обвинениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в государственной поддержке допинга, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Обновлено в 12:57
Хоккей

Сборная России обыграла канадцев на молодежном ЧМ по хоккею

Обновлено в 06:42
Политика

Трамп поздравил президента Бразилии с вступлением в должность

Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил Жаира Болсонару с официальным вступлением на пост президента Бразилии.
Обновлено в 13:43
Футбол

Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году

Криштиану Роналду, который последние полгода играл за итальянский футбольный клуб "Ювентус", пообещал вернуться в состав сборной Португалии уже в этом году.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Опубликованы фото спасателей, доставших младенца из-под завалов

По официальным данным, жертвами стали девять человек. Их тела извлечены из-под обломков.
Обновлено в 13:37
Политика

Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
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Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
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В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства

Женщины индийского штата Керала выстроились живой стеной длиной 620 км, требуя равенства.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем

Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Политика

Зеленский намерен собрать команду людей без опыта в политике

Обновлено в 12:47
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Евгения Альбац
Российская журналистка
Российский политический журналист, политолог, общественный деятель и писатель. Главный редактор журнала «The New Times». Ведущая авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» «Полный Альбац», а также регулярный гость программы «Особое мнение». Член Общественного Совета Российского еврейского конгресса.
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The New Times
Российский журнал
Еженедельный общественно-политический журнал, издававшийся в печатной версии с 1943 по 2017 год, и продолжающий выходить в интернет-формате. Объём журнала 64 полосы. Периодичность выхода: еженедельно по понедельникам.
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