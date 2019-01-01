Общество
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».
Lenta.ru11:40
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с чего всё началось
По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и, как выразилась Альбац, "с менее зашоренными мозгами".Эхо Москвы11:04
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Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
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Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
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Самолет со спасенным в Магнитогорске ребенком вылетел в Москву
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Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
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Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика
В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры
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Политика
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Обновлено в 10:22
Происшествия
Младенца спасли из-под завалов в Магнитогорске
Младенца спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве
В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.
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Космос
В NASA подтвердили успешный маневр станции New Horizons мимо астероида
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что межпланетная станция New Horizons успешно пролетела мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.
Обновлено в 12:37
Происшествия
СМИ: в Магнитогорске взорвалась маршрутка
В Магнитогорске взорвалась маршрутка. Об этом, в частности, сообщает Znak.com, а также Mash. Согласно этим данным, пострадали три человека.
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Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2017 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Политика
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару вступил во вторник в должность главы государства.
Обновлено в 12:42
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Путин поблагодарил спасателей за работу на месте ЧП в Магнитогорске
Владимир Путин по телефону связался с офицерами группы МЧС, которые работают на месте трагедии в Магнитогорске, капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Магнитогорске загорелась маршрутка
Три человека пострадали, по предварительным данным, в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 13:58
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Пострадавший в Магнитогорске мальчик получил подарок от Путина
13-летний Сергей Гаврилов, которого извлекли из-под завалов после взрыва в Магнитогорске, получил ноутбук от президента РФ Владимира Путина, сообщили во вторник в правительства региона.
Обновлено в 13:50
Спорт
Глава МОК: Олимпийский комитет России уже понес достаточное наказание
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Обновлено в 12:57
Хоккей
Сборная России обыграла канадцев на молодежном ЧМ по хоккею
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Трамп поздравил президента Бразилии с вступлением в должность
Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил Жаира Болсонару с официальным вступлением на пост президента Бразилии.
Обновлено в 13:43
Футбол
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Криштиану Роналду, который последние полгода играл за итальянский футбольный клуб "Ювентус", пообещал вернуться в состав сборной Португалии уже в этом году.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Опубликованы фото спасателей, доставших младенца из-под завалов
По официальным данным, жертвами стали девять человек. Их тела извлечены из-под обломков.
Обновлено в 13:37
Политика
Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
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Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
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Общество
В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства
Женщины индийского штата Керала выстроились живой стеной длиной 620 км, требуя равенства.
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Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
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Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
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Зеленский намерен собрать команду людей без опыта в политике
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