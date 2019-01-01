По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и, как выразилась Альбац, "с менее зашоренными мозгами".

с чего всё началось

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».

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