Общество
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».
Lenta.ru11:40
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Наш всегдашний Дмитрий Мезенцев "С наступающим Новым годом, как планируете отмечать ?"Эхо Москвы07:06
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Происшествия
В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека
Обновлено в 15:22
Происшествия
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву
Младенца, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, спецбортом в сопровождении специалистов Федерального медико-биологического агентства, детских анестезиологов-реаниматологов и хирургов-травматологов доставили в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка
В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.
Обновлено в 13:47
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Политика
Как в России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии
Российские парламентарии отреагировали на заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что Токио претендует на южные Курилы, но не собирается выселять оттуда россиян.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Из под завалов в Магнитогорске спасли 11-месячного ребенка
Сотрудники аварийно-спасательных служб достали 11-месячного ребенка из-под завалов в Магнитогорске.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Обновлено в 09:08
Политика
Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл к дому в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд.
Обновлено в 10:43
Музыка
Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»
Обновлено в 13:56
Политика
Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Сети появилось видео обрушения моста с людьми в Парке Горького
Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись обрушения деревянного пешеходного перехода в Парке Горького в ночь на 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Болсонару поблагодарил Трампа за слова поддержки
Вступивший во вторник в должность президента Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и заявил, что вместе они обеспечат процветание и прогресс своего народа.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Спорт
Самуэльссон: РУСАДА снова перестаёт соответствовать требованиям
Самуэльссон уверен, что российская сторона не выполнит обещание, а это означает, что РУСАДА вновь перестало соответствовать требованиям.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России
Обновлено в 14:36
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено в 15:44
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Общество
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Обновлено в 11:40
Экономика
Что изменится в российских законах в 2019 году
Основные характеристики федерального бюджета на 2019–2021 годы определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере, соответственно, 110,7 трлн и 118,4 трлн руб. и уровня инфляции, не превышающего, соответственно, 3,8 и 4,0%.
Обновлено в 01:29
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Кино
Скончался актер Владимир Дыховичный
Сын режиссера Ивана Дыховичного, скончался в возрасте 30 лет.
Обновлено в 15:05
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30