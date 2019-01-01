Общество

Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Lenta.ru
11:40

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».
Lenta.ru11:40
с чего всё началось

Одна: Евгения Альбац

Наш всегдашний Дмитрий Мезенцев "С наступающим Новым годом, как планируете отмечать ?"
Эхо Москвы07:06

Подробнее о событии

Главред журнала The New Times сообщила о планах покинуть свой пост

Коммерсантъ12:47

Евгения Альбац покидает пост главного редактора журнала The New Times

Говорит Москва12:06

Главный редактор издания «Нью Таймс» Евгения Альбац в этом году собирается покинуть свой пост

Эхо Москвы14:06

Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Lenta.ru11:40

Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста

Интерфакс10:29

«Нужен человек с менее зашоренными мозгами»: Евгения Альбац уйдет с поста главреда The New Times

Фонтанка.Ру10:09

Альбац планирует в ближайшее время уйти с поста главного редактора The New Times

ТАСС12:09
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Происшествия

Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске

Обновлено в 15:07
Происшествия

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Обновлено в 15:06
Происшествия

На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки

На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.
Обновлено в 16:12
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия

СМИ: в Магнитогорске взорвалась маршрутка

В Магнитогорске взорвалась маршрутка. Об этом, в частности, сообщает Znak.com, а также Mash. Согласно этим данным, пострадали три человека.
Обновлено в 14:09
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика

Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Политика

В России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии

Российские парламентарии отреагировали на заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что Токио претендует на южные Курилы, но не собирается выселять оттуда россиян.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Бастрыкин вылетел в Магнитогорск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома погибли не менее четырёх человек.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Обновлено в 09:08
Происшествия

В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка

31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания.
Обновлено в 14:25
Транспорт

Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Водитель автомобиля совершил наезд на группу людей в Германии

После наезда на пешеходов, праздновавших начало года на площади, водитель автомобиля совершил ещё одну попытку наезда на людей, стоявших на автобусной остановке.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Москве в парке Горького обрушился мост

Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким»

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка

Спасатели нашли живого 10-месячного ребенка в руинах обрушившегося в Магнитогорске дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Обновлено в 06:53
Музыка

Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»

За титул победителя сезона боролись еще трое участников: Рушана Валиева - подопечная Сергея Шнурова, Амирхан Умаев под руководством Ани Лорак и Шаэн Оганесян, чей наставник - Баста.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске ребенка эвакуируют в Москву

Состояние ребенка, извлеченного во вторник из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, в настоящий момент оценивается как крайне тяжелое, его готовят к эвакуации в Москву.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия

Как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске

Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи.
Обновлено в 11:01
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку после скандала

Стала известна причина отставки пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт. Оказалось, что Уайт некорректно обращалась с подчиненными.
Обновлено в 06:54
Хоккей

Сборная России обыграла канадцев на молодежном ЧМ по хоккею

Обновлено в 06:42
Хоккей

«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ

Обновлено в 16:11
Космос

В NASA подтвердили успешный маневр станции New Horizons мимо астероида

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что межпланетная станция New Horizons успешно пролетела мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Обновлено в 15:58
Спорт

ВАДА выпустило заявление по дедлайну для России

ВАДА подтвердило, что 31 декабря 2018 года истек срок, когда российские власти должны были предоставить доступ к данным Московской лаборатории, и на сегодня (1 января 2019 года) агентство не получило доступ к этим данным, что стало нарушением условия восстановления прав РУСАДА.
Обновлено в 13:19
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Евгения Альбац
Российская журналистка
Российский политический журналист, политолог, общественный деятель и писатель. Главный редактор журнала «The New Times». Ведущая авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» «Полный Альбац», а также регулярный гость программы «Особое мнение». Член Общественного Совета Российского еврейского конгресса.
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