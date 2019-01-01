Наш всегдашний Дмитрий Мезенцев "С наступающим Новым годом, как планируете отмечать ?"

с чего всё началось

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс». По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами».

Происшествия Происшествия Три человека погибли при возгорании в маршрутке в Магнитогорске

Происшествия Происшествия Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Происшествия Происшествия На месте обрушения дома в Магнитогорске не нашли взрывчатки На месте обрушения жилого дома в Магнитогорске пока не было найдено следов взрывчатых веществ.

Кино Кино Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

Происшествия Происшествия СМИ: в Магнитогорске взорвалась маршрутка В Магнитогорске взорвалась маршрутка. Об этом, в частности, сообщает Znak.com, а также Mash. Согласно этим данным, пострадали три человека.

Спорт Спорт Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.

Политика Политика Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.

Политика Политика В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

Политика Политика В России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии Российские парламентарии отреагировали на заявление японского премьера Синдзо Абэ о том, что Токио претендует на южные Курилы, но не собирается выселять оттуда россиян.

Происшествия Происшествия Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске 1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.

Происшествия Происшествия Бастрыкин вылетел в Магнитогорск Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вылетел в Магнитогорск, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома погибли не менее четырёх человек.

Происшествия Происшествия Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Происшествия Происшествия В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания.

Транспорт Транспорт Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля "С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Происшествия В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.

Происшествия Происшествия Водитель автомобиля совершил наезд на группу людей в Германии После наезда на пешеходов, праздновавших начало года на площади, водитель автомобиля совершил ещё одну попытку наезда на людей, стоявших на автобусной остановке.

Происшествия Происшествия В Москве в парке Горького обрушился мост Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.

Политика Политика Британским СМИ новогоднее обращение Путина показалось «дерзким» Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".

Происшествия Происшествия Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка Спасатели нашли живого 10-месячного ребенка в руинах обрушившегося в Магнитогорске дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Музыка Музыка Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос» За титул победителя сезона боролись еще трое участников: Рушана Валиева - подопечная Сергея Шнурова, Амирхан Умаев под руководством Ани Лорак и Шаэн Оганесян, чей наставник - Баста.

Происшествия Происшествия Спасенного в Магнитогорске ребенка эвакуируют в Москву Состояние ребенка, извлеченного во вторник из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, в настоящий момент оценивается как крайне тяжелое, его готовят к эвакуации в Москву.

Происшествия Происшествия Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.

Кино Кино Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы» Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".

Происшествия Происшествия Как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи.

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку после скандала Стала известна причина отставки пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт. Оказалось, что Уайт некорректно обращалась с подчиненными.

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Космос Космос В NASA подтвердили успешный маневр станции New Horizons мимо астероида Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что межпланетная станция New Horizons успешно пролетела мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании