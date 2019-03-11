Футбол

Альба подписал новый контракт с «Барселоной»Евро-футбол.ру 10:10

Защитник "Барселоны" Хорди Альба подписал новый контракт с клубом.
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«Барселона» объявила о продлении контракта с Альбой

Чемпионат11:05

«Барселона» официально продлила контракт с Альбой

RT на русском10:21

«Барселона» завершила продление контракта с Альбой

Спорт-Экспресс09:48

Жорди Альба продлил контракт с «Барселоной» до 2024 года

РИА Новости09:48

«Очень эмоциональный и особенный момент». Альба — о продлении контракта с «Барселоной»

Sport24.ru09:42

«Барселона» объявила о подписании долгосрочного контракта с Альбой

РБК10:40

«Барселона» продлила контракт с Альбой до 2024 года

Sports.ru09:21
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Футбол

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»

Зидан уже тренировал «Реал», он был назначен главным тренером клуба в 2016 г. В мае 2018 г. он объявил об уходе и подчеркнул, что клубу нужны перемены, чтобы продолжать выигрывать.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России

Обновлено в 14:33
Политика

США рассматривают дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

США рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2", заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД

В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн

Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, супруга сестры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение взятки, передает ТАСС.
Обновлено в 15:17
Происшествия

После перестрелки в Волгоградской области погиб человек

Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело после перестрелки в городе Фролово, в результате которой один мужчина скончался и трое получили ранения, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 05:14
Политика

Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срок

Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Обновлено в 14:28
Политика

Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией

В общей сложности Госдепартаменту предполагается выделить 40 миллиардов долларов на усилия по ядерному разоружению Северной Кореи, конкуренцию с Россией и Китаем, помощь народу Венесуэлы и предотвращение эпидемий болезней на границах США.
Обновлено в 13:06
Космос

США намерены высадить людей на Луну до 2028 года

Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.
Обновлено в 07:38
Экономика

МКБ и Совкомбанк допущены к аукциону по покупке 99,9% АТБ

Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк получили доступ к аукциону на покупку 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Полиция задержала в Москве мать брошенной истощенной девочки

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Эквадоре разбился самолет с кокаином

Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Кино

Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»

Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.
Обновлено в 04:48
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Футбол

Зенитовец Нету летом уйдет в «Спортинг»

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Луиш Нету станет игроком лиссабонского "Спортинга".
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Зеленограде мужчина с прутом атаковал прохожих

В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за подозрений о бомбе

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Баку.
Обновлено в 07:41
Общество

Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета у стен Кремля

Обновлено в 11:22
Политика

Украинского посла вызвали в МИД Австрии

МИД Австрии вызвал украинского посла Александра Щербу из-за решения Киева не впускать в страну австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Обновлено в 13:02
Здоровье

Стали известны регионы-лидеры по смертности от ВИЧ

Отмечается, что лидером по смертности от ВИЧ стала Кемеровская область - в этом регионе от инфекции в 2018 году умерли 1750 человек.
Обновлено в 14:38
Политика

Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка

Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Общество

Минобрнауки: каждый третий выпускник ВУЗа не может найти работу

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что по статистике примерно треть выпускников вузов не могут найти работу после получния диплома "В среднем трудоустраивается примерно 72% выпускников", - заявил глава ведомства в эфире "России 24".
Обновлено в 13:29
Происшествия

Экспертиза не нашла криминального следа в смерти Игоря Малашенко

Обновлено в 10:18
Политика

В сеть попала запись телефонного разговора Тимошенко и Коломойского

Обновлено в 08:34
Происшествия

«Панцирь-С1» опрокинулся на трассе во Владивостоке

Военный автомобиль "Панцирь-С1" перевернулся на трассе во Владивостоке.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Индонезия вслед за Китаем приостановила полеты Boeing 737 Max 8

Индонезия решила приостановить полеты на самолетах Boeing 737MAX 8 после катастрофы в Эфиопии для проведения проверок, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министерство транспорта страны.
Обновлено в 08:52
Политика

Меркель поддержала идею постройки европейского авианосца

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею нового лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании совместного европейского авианосца.
Обновлено в 14:00
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Жорди Альба
Испанский футболист
Испанский футболист, левый защитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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