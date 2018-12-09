Футбол

Альба: «Золотой мяч» должен был получить Лионель Месси
REGNUM
05:47

«Лео может на поле практически все», — заключил Альба. Напомним, обладателем премии «Золотой мяч» 2018 года стал полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич. Месси по итогам голосования занял только пятое место.
REGNUM05:47

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Жорди Альба: «„Золотой мяч“ – лживая награда, все знают, что Месси – лучший»

Спорт-Экспресс04:04

Альба: «Золотой мяч» — это ложь, все знают, что Месси — лучший игрок в мире

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Альба: «Все знают, что сейчас Месси - лучший»

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Жорди Альба: «У Пеле не все в порядке со зрением»

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Жорди Альба: «У Пеле не все в порядке со зрением»

Sportbox.RU03:51

Альба: «„Золотой мяч“ — ложь. Лучшим в мире является Месси»

Sport24.ru03:57

Жорди Альба: «„Золотой мяч“ – это ложь. Все знают, что Месси – лучший игрок мира»

Sports.ru03:36
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
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Сообщается, что сумма трансфера может составить 28 миллионов евро.
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«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

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Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан намерен сделать все для победы над своим бывшим клубом, немецким "Шальке", в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Жорди Альба
Испанский футболист
Испанский футболист, левый защитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.
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