Футбол

Альба: «„Золотой мяч“ — ложь. Лучшим в мире является Месси»
Sport24.ru
03:57

Защитник «Барселоны» Жорди Альба выразил недоумение итогами голосования за «Золотой мяч» 2018 года. Напомним, в номинации победил полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич. Месси же в голосовании занял пятое место.
Sport24.ru03:57

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Жорди Альба: «„Золотой мяч“ – лживая награда, все знают, что Месси – лучший»

Спорт-Экспресс04:04

Альба: «Золотой мяч» — это ложь, все знают, что Месси — лучший игрок в мире

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Альба: «Все знают, что сейчас Месси - лучший»

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Жорди Альба: «У Пеле не все в порядке со зрением»

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Жорди Альба: «У Пеле не все в порядке со зрением»

Sportbox.RU03:51

Альба: «„Золотой мяч“ — ложь. Лучшим в мире является Месси»

Sport24.ru03:57

Жорди Альба: «„Золотой мяч“ – это ложь. Все знают, что Месси – лучший игрок мира»

Sports.ru03:36
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Испанский футболист, левый защитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.
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