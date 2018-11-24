Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»
Матч ТВ
вчера в 16:57

Леганес — Алавес
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Бутарке
Оскар Родригес
15′
Ресио
Микель Весга
39′
Юссеф Эн-Несири
42′
49′
Рубен Дуарте
52′
Дарко Брашанац
Аллан Ньом
62′
62′
Хони Родригес
Хорхе Франко Бурги
63′
Рубен Собрино
Борха Бастон
73′
Виктор Лагуардиа
75′
Борха Бастон
81′
Мартин Агиррегабирия
Йон Гвидетти
Оскар Родригес
Хавьер Эрасо Гоньи
84′
Юссеф Эн-Несири
Сабин
86′
«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече был забит в конце первого тайма после точного удара нападающего Юссефа Эн-Несири.
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