Футбол
Оскар Родригес
|15′
Ресио
Микель Весга
|39′
Юссеф Эн-Несири
|42′
|49′
Рубен Дуарте
|52′
Дарко Брашанац
Аллан Ньом
|62′
|62′
Хони Родригес
Хорхе Франко Бурги
|63′
Рубен Собрино
Борха Бастон
|73′
Виктор Лагуардиа
|75′
Борха Бастон
|81′
Мартин Агиррегабирия
Йон Гвидетти
Оскар Родригес
Хавьер Эрасо Гоньи
|84′
Юссеф Эн-Несири
Сабин
|86′
|51%
|Владение мячом
|49%
|72%
|Процент точных передач
|70%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|14
|10
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
29
Лунин
12
Ньом
28
Тарин
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
23
Весга
21
Перес
17
Эрасо
18
Сабин
9
Каррильо
1
Пачеко
10
Гвидетти
5
Лагуардиа
15
Наварро
3
Дуарте
11
Гомес
20
Брашанац
19
Гарсия
14
Бурги
18
Бастон
12
Кальери
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече был забит в конце первого тайма после точного удара нападающего Юссефа Эн-Несири.
Матч ТВвчера в 16:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Футбол
«Урал» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
Обновлено в 03:03
Футбол
Защитник ЦСКА Бекао избежал травмы в матче с «Ахматом»
Обновлено в 03:11
Футбол
УЕФА опроверг слухи о положительном допинг-тесте футболиста Рамоса
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на слухи о положительной допинг-пробе капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.
Обновлено в 03:11
Футбол
Пике хочет купить футбольный клуб и создать новый турнир
Защитник «Барселоны» Жерар Пике, владелец инвестиционной компании Kosmos, поделился коммерческими планами.
Обновлено в 02:50
Футбол
Гвардиола: «Манчестер Сити» не собирается приобретать игроков в январе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не собирается приобретать игроков в предстоящее трансферное окно, которое откроется в январе 2019 года.
Обновлено в 02:25
Футбол
Моуринью: думаю, к концу года «Манчестер Юнайтед» будет в топ-4 АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что «красные дьяволы» способны попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги в конце 2018 года.
Обновлено в 03:06
Футбол
Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака»
Несколько бразильских клубов заинтересованы в нападающем «Спартака» Педро Роше, но красно-белые не готовы отпускать 24-летнего футболиста в Бразилию на правах аренды, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 03:09
Футбол
Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»
Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»
"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
Паратичи сменил Маротту на посту генерального директора «Ювентуса»
Фабио Паратичи, который ранее занимал пост спортивного директора «Ювентуса», назначен на должность генерального директора туринского клуба.
Обновлено в 02:56
Футбол
Нсоки может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
По данным из СМИ, "Ньюкасл" вновь проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Стэнли Нсоки.
Обновлено в 03:00
Футбол
Нисимура: «Перед игрой с „Ахматом“ нарабатывали комбинации с Чаловым»
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура в перерыве матча 15 тура РПЛ против «Ахмата» рассказал, что перед игрой он нарабатывал взаимодействие с партнером по атаке Федором Чаловым.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
«Рассказ о львиной доли». «Динамо» пошутило над «Енисеем» перед матчем
Весь сезон-2018/2019 "Енисей" дарит книги главным тренерам после матчей.
Обновлено в 01:45
Футбол
УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»
УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Обновлено в 01:35
Футбол
Иньеста: у меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России
Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.
Обновлено в 02:56