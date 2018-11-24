Футбол
«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече был забит в конце первого тайма после точного удара нападающего Юссефа Эн-Несири.
Матч ТВ16:57
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Футбол
Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома
Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).
Обновлено в 18:32
Футбол
Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»
"Лион" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 19:07
Футбол
ЦСКА стал первым клубом, набравшим 1000 очков в РПЛ
Московский ЦСКА стал первым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который набрал 1000 очков за время выступлений в турнире.
Обновлено в 17:04
Футбол
Дубль Фолланда принес «Байеру» победу над «Штутгартом»
"Байер" обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Кевин Фолланд.
Обновлено в 17:48
Футбол
Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания
Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Обновлено в 18:38
Футбол
Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции
Форвард Боки Хуниорс Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды.
Обновлено в 17:59
Футбол
Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»
Фабио Паратичи сменил Джузеппе Маротту на посту генерального менеджера. Ранее Паратичи занимал в Ювентусе должность спортивного директора.
Обновлено в 15:25
Футбол
УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»
УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Обновлено в 16:49
Футбол
Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»
Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Обновлено в 17:24
Футбол
Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»
Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:04
Футбол
Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»
Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
Обновлено в 09:46
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Обновлено в 16:46
Футбол
Погребняк не поможет «Уралу» в 2018 году
Обновлено в 18:31
Футбол
«Динамо» разгромило «Енисей» в матче молодёжного первенства
Прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура молодёжного первенства России московского «Динамо» с красноярским «Енисеем».
Обновлено в 12:29
Футбол
Атлетико - Барселона ~ прогноз на центральный матч Примеры: Смена лидерства?
Обновлено в 18:53