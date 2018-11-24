Футбол

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»
Матч ТВ
вчера в 16:57

«Леганес» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече был забит в конце первого тайма после точного удара нападающего Юссефа Эн-Несири.
Матч ТВвчера в 16:57

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«Алавес» на выезде уступил «Леганесу» в 13-м туре чемпионата Испании

Sport24.ruвчера в 17:08

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

Sportbox.RUвчера в 16:57

«Алавес» в гостях уступил «Леганесу»

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«Леганес» обыграл «Алавес», Лунин отстоял на ноль

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Примера. Идущий в зоне Лиги чемпионов «Алавес» проиграл «Леганесу»

Бомбардир.рувчера в 16:53
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Футбол

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Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, владеющий инвестиционной компанией Cosmos, сообщил о намерениях приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.
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Обновлено вчера в 16:49
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Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
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Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
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Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.
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