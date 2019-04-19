«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»Советский спорт 17:00

У гостей мячи забили Хоакин Фернандес (38) и Энес Унал (76), реализовавший пенальти. Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.

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