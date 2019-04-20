Футбол

«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»Советский спорт 17:00

Алавес — Вальядолид
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Йон Гвидетти
4′
21′
Кеко
Вальдо Рубио
Хони Родригес
24′
31′
Борха Фернандес
Мичел Эрреро
38′
Оскар Плано
Хонатан Кальери
54′
Такаси Инуи
Диего Ролан
59′
Адриан Марин
63′
69′
Хоакин Фернандес Морено
73′
Фернандо Калеро
Йон Гвидетти
Мубарак Вакасо
74′
76′
Энес Унал
80′
Мичел Эрреро
Йон Гвидетти
81′
82′
Антоньито
86′
Энес Унал
У гостей мячи забили Хоакин Фернандес (38) и Энес Унал (76), реализовавший пенальти. Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.
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