«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»Советский спорт 17:00

У гостей мячи забили Хоакин Фернандес (38) и Энес Унал (76), реализовавший пенальти. Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.

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Армия и оружие Турция может шантажировать США покупкой российского оружия Турция пригрозила Вашингтону выбрать российские истребители, если США исключит её из международной программы по созданию F-35 за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Наука Физики из Швейцарии превратили кипяток в лед, не тратя на это энергии Европейские ученые создали "магическую" установку, которая может превращать кипяток в лед или охлаждать горячие предметы, не тратя на то энергии и не нарушая второе начало термодинамики.

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Экономика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России «Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.

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Происшествия Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.

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