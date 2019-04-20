Футбол
«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»Советский спорт 17:00
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Йон Гвидетти
|4′
|21′
Кеко
Вальдо Рубио
Хони Родригес
|24′
|31′
Борха Фернандес
Мичел Эрреро
|38′
Оскар Плано
Хонатан Кальери
|54′
Такаси Инуи
Диего Ролан
|59′
Адриан Марин
|63′
|69′
Хоакин Фернандес Морено
|73′
Фернандо Калеро
Йон Гвидетти
Мубарак Вакасо
|74′
|76′
Энес Унал
|80′
Мичел Эрреро
Йон Гвидетти
|81′
|82′
Антоньито
|86′
Энес Унал
|45%
|Владение мячом
|55%
|65%
|Процент точных передач
|71%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|11
|17
|Фолы
|17
|3
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
4
Эли
6
Марипан
17
Марин
9
Ролан
8
Пина
19
Гарсия
23
Родригес
22
Вакасо
12
Кальери
13
Йоэль
18
Антоньито
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
7
Рубио
21
Мичел
2
Хоакин Фернандес
10
Плано
9
Унал
12
Гвардиола
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
У гостей мячи забили Хоакин Фернандес (38) и Энес Унал (76), реализовавший пенальти. Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.
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