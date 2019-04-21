Футбол
«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»Советский спорт вчера в 17:00
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мендисорроса»
Йон Гвидетти
|4′
|21′
Кеко
Вальдо Рубио
Хони Родригес
|24′
|31′
Борха Фернандес
Мичел Эрреро
|38′
Оскар Плано
Хонатан Кальери
|54′
Такаси Инуи
Диего Ролан
|59′
Адриан Марин
|63′
|69′
Хоакин Фернандес Морено
|73′
Фернандо Калеро
Йон Гвидетти
Мубарак Вакасо
|74′
|76′
Энес Унал
|80′
Мичел Эрреро
Йон Гвидетти
|81′
|82′
Антоньито
|86′
Энес Унал
|45%
|Владение мячом
|55%
|65%
|Процент точных передач
|71%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|11
|17
|Фолы
|17
|3
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
1
Пачеко
21
Агиррегабирия
4
Эли
6
Марипан
17
Марин
9
Ролан
8
Пина
19
Гарсия
23
Родригес
22
Вакасо
12
Кальери
13
Йоэль
18
Антоньито
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
7
Рубио
21
Мичел
2
Хоакин Фернандес
10
Плано
9
Унал
12
Гвардиола
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
У гостей мячи забили Хоакин Фернандес (38) и Энес Унал (76), реализовавший пенальти. Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.
Обновлено в 00:15
Авто
Назван ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей
Обновлено в 01:00
Авто
Спорткар Chevrolet Corvette на 40 лет забыли в сарае
Если на свете есть тот, кто ведет реестр всех сохранившихся классических "Корветов", то он может смело вписывать еще один автомобиль, который четыре десятилетия простоял в американском сарае.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные
Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» (Colorado Avalanche) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ одержали победу над канадским клубом «Калгари Флэймз» (Calgary Flames) и обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:20
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В Москву прибыла военная техника к параду Победы
Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Общество
Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства
Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.
Обновлено в 02:57
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
«Рома» заставила фаната на стадионе ответить за свои слова в соцсети
Римский футбольный клуб «Рома» предоставил болельщику команды шанс подтвердить написанные им в соцсети слова.
Обновлено вчера в 11:44
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Единоборства
Бой Штыркова с Кларком на турнире UFC в Санкт-Петербурге не состоится
Бой с Кларком должен был стать дебютным для Штыркова в UFC. Турнир в Санкт-Петербурге состоится в субботу.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54