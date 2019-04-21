«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»Советский спорт вчера в 17:00

У гостей мячи забили Хоакин Фернандес (38) и Энес Унал (76), реализовавший пенальти. Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.

Все про Спорт ру

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Армия и оружие Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.

Авто Спорткар Chevrolet Corvette на 40 лет забыли в сарае Если на свете есть тот, кто ведет реестр всех сохранившихся классических "Корветов", то он может смело вписывать еще один автомобиль, который четыре десятилетия простоял в американском сарае.

Происшествия Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Происшествия Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.

Футбол Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме» Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии.

Армия и оружие Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» (Colorado Avalanche) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ одержали победу над канадским клубом «Калгари Флэймз» (Calgary Flames) и обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Политика ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Армия и оружие В Москву прибыла военная техника к параду Победы Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.

Политика МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.

Авто ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.

Общество Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.

Технологии В России запустился счетчик последних дней свободного интернета Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.

Футбол «Рома» заставила фаната на стадионе ответить за свои слова в соцсети Римский футбольный клуб «Рома» предоставил болельщику команды шанс подтвердить написанные им в соцсети слова.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Единоборства Бой Штыркова с Кларком на турнире UFC в Санкт-Петербурге не состоится Бой с Кларком должен был стать дебютным для Штыркова в UFC. Турнир в Санкт-Петербурге состоится в субботу.