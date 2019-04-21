Футбол

«Алавес» сыграл вничью с «Вальядолидом»Спорт-Экспресс вчера в 16:56

Алавес — Вальядолид
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мендисорроса»
Йон Гвидетти
4′
21′
Кеко
Вальдо Рубио
Хони Родригес
24′
31′
Борха Фернандес
Мичел Эрреро
38′
Оскар Плано
Хонатан Кальери
54′
Такаси Инуи
Диего Ролан
59′
Адриан Марин
63′
69′
Хоакин Фернандес Морено
73′
Фернандо Калеро
Йон Гвидетти
Мубарак Вакасо
74′
76′
Энес Унал
80′
Мичел Эрреро
Йон Гвидетти
81′
82′
Антоньито
86′
Энес Унал
"Алавес" сыграл вничью с "Вальядолидом" (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличился нападающий Джон Гвидетти и полузащитник Хони. За гостей по разу забили форвард Энес Унал и хавбек Борха Фернандес.
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