«Алавес» сыграл вничью с «Вальядолидом»Спорт-Экспресс вчера в 16:56

"Алавес" сыграл вничью с "Вальядолидом" (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличился нападающий Джон Гвидетти и полузащитник Хони. За гостей по разу забили форвард Энес Унал и хавбек Борха Фернандес.

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