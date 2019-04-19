«Алавес» поделил очки с «Вальядолидом»Матч ТВ 17:12

Встреча завершилась со счетом 2:2. По итогам матча «анчоусы» остались восьмыми, у них 46 очков, а «Вальядолид» идет семнадцатым, у команды 32 очка.

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Политика Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.

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