Футбол

«Алавес» поделил очки с «Вальядолидом»Матч ТВ 17:12

Алавес — Вальядолид
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Йон Гвидетти
4′
21′
Кеко
Вальдо Рубио
Хони Родригес
24′
31′
Борха Фернандес
Мичел Эрреро
38′
Оскар Плано
Хонатан Кальери
54′
Такаси Инуи
Диего Ролан
59′
Адриан Марин
63′
69′
Хоакин Фернандес Морено
73′
Фернандо Калеро
Йон Гвидетти
Мубарак Вакасо
74′
76′
Энес Унал
80′
Мичел Эрреро
Йон Гвидетти
81′
82′
Антоньито
86′
Энес Унал
Встреча завершилась со счетом 2:2. По итогам матча «анчоусы» остались восьмыми, у них 46 очков, а «Вальядолид» идет семнадцатым, у команды 32 очка.
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«Алавес» поделил очки с «Вальядолидом»

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